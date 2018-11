Aipb: entrano Baloise, CaRi Cento Wm&Pb e Art-Rite Auction House

Baloise, Cassa di Risparmio di Cento Wm&Pb e Art-Rite Auction House. Sono queste le ultime tre realtà, in ordine di tempo, che si sono associate a Aipb, l’Associazione Italiana Private Banking che dal 2004 riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking. I nuovi ingressi portano a 124 il numero dei soci dell’Aipb.

“Siamo molto lieti” sottolinea Antonella Massari, segretario generale di Aipb “per questi nuovi, prestigiosi ingressi nella nostra

compagine associativa, a ulteriore testimonianza dell’interesse e dell’utilità percepita dell’attività di Aipb presso gli operatori del

settore”. “Per parte nostra” prosegue Massari “ci siamo da sempre impegnati perché l’Associazione potesse non solo rappresentare l’intera

filiera del settore, quindi produttori, distributori, studi legali e professionali, ecc., ma, grazie alla presenza di queste realtà, oltreché a

quella di altre associazioni di settore, università, centri di ricerca e società di servizi si potesse dare vita a un vero e proprio network

interdisciplinare in grado di mettere le proprie competenze distintive e complementari al servizio dello sviluppo e dell’allargamento

della cultura del private banking che, tradizionalmente, si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze

complesse di investimento”.

“Siamo lieti” commenta David Moser, head of private business di Baloise “di entrare a far parte di Aipb, un valido terreno di

confronto fra i diversi operatori del settore bancario-assicurativo e che da anni contribuisce alla crescita e al consolidamento del

mercato private in un Paese come l’Italia, dove la gestione dei patrimoni rilevanti richiede un’attenzione particolare agli obiettivi e

alle esigenze del cliente. Ciò è perfettamente in linea con i valori di Baloise, che da sempre lavora per concepire prodotti assicurativi

sulla vita che possano pienamente soddisfare la nostra clientela”.

“L’iscrizione ad Aipb”, sottolinea Stefano Ascanelli, responsabile direzione wealth management & private banking della

Cassa di Risparmio di Cento Wm&Pb “rappresenta il nostro punto di partenza verso nuove mete. La capacità di soddisfare

pienamente le esigenze dei nostri clienti e l’evoluzione dei servizi di consulenza al patrimonio offerti ci hanno permesso negli anni

di accrescere significativamente il posizionamento sul mercato di riferimento diventando un’importante realtà nell’offerta di soluzioni

ad alto valore aggiunto. Aipb rappresenta oggi per noi l’opportunità di essere parte di una comunità ad alto livello di qualificazione

professionale, multidisciplinare, aperta, rappresentativa, dove contribuire ad analizzare, condividere, confrontare modelli evolutivi e

soluzioni per affrontare al meglio le evoluzioni delle esigenze dei nostri clienti e i correlati servizi al patrimonio offerti generando

valore nel tempo”.

“Sono onorato” dichiara Attilio Meoli, amministratore unico di Art-Rite “che la società che rappresento sia entrata a far parte

della grande famiglia Aipb. Consapevole dell’ormai consolidato intreccio tra il sistema bancario e il mercato dell’arte, Art-Rite promuove la collaborazione con gli operatori e le istituzioni del sistema finanziario e l’investimento in opere d’arte in quanto assetclass. “Il rapporto con il sistema bancario e finanziario” conclude Meoli “ è stato il lietmotiv del mio percorso di crescita professionale nel mercato dell’arte: a inizio carriera, mi sono occupato di finanziamenti con pegno costituito da opere d’arte, ho poi curato, col ruolo di CFO, la quotazione in borsa del titolo di una casa d’aste e, più recentemente, sono stato il promotore di diverse iniziative imprenditoriali aventi ad oggetto case d’asta, ultima in ordine temporale, Art-Rite”.