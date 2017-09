Aggiornamento previsione Eurostoxx

Come periodicamente accade vediamo un aggiornamento sul future Eurostoxx che necessita una modifica sostanziale alla previsione, come effettuato la settimana scorsa per il future Dax.

Effettivamente anche su questo mercato va applicata una rettifica previsionale inierente al punto di inizio del ciclo Annuale Fusion, iniziato successivamente a ciò che si era ipotizzato.

Una previsione ancor più se sviluppata nella fase iniziale del ciclo, in questo caso l’Annuale, è sempre attuale fino a che non si verificano degli eventi tali che permettono di effettuare un aggiornamento ragionevolmente più probabile.

Più probabile perché di certo in borsa non esiste proprio nulla, se non le nostre assurde convinzioni che spesso si pagano con “dazi” salati.

Ma andiamo per gradi ed iniziamo con una visione dei canali di lungo periodo che si sono tutti toccati sulla parte alta, ad indicare un target di arrivo dei prezzi che potrebbe essere salito fino ad area 3.800-3.950.

Anche su questo future, come per il Dax, il motivo per cui dobbiamo rettificare la previsione sta nella differenza tra l’informazione che dà l’indicatore di Ciclo e quella che da l’indicatore Battleplan.

Come possiamo vedere l’indicatore di Ciclo è su un massimo e dovrà ancora percorrere una discesa verso il minimo e poi una svolta al rialzo, come simulato nell’immagine .

In questa condizione non era possibile che fosse già avvenuta la fine del ciclo, informazione data dal Battleplan (vedere nei report precedenti).

Quindi ho sbagliato a chiudere le posizioni long oltre un mese fa ? Con il senno di poi ovviamente si, ma in questo caso sposo una massima dell’ambiente di Borsa che recita: “porta a casa e pentiti”.

Ciò in considerazione del fatto che lo sbaglio è nella norma e che fino ad ora non era ipotizzabile concretamente una situazione del genere.

In relazione a quanto detto ho quindi spostato il punto di partenza del ciclo Annuale, dal quadrato blue a sinista, considerato l’ inizio della precedente previsione, alla posizione attuale.

Ora il target potrebbe arrivare fino al cerchio blue di sinistra dove i prezzi potrebbero testare la trend line verde, se dovesse esserci il raggiungimento del target sarebbe la conferma che l’attuale ciclo Annuale Fusion è il primo del secondo ciclo Quinquennale , del ciclo Ventennale iniziato nel 2012.

La previsione di medio termine ipotizza il raggiungimento di quota 3.850 circa.

