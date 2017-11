Aggiornamento previsionale sull’ indice europeo Eurostoxx

Il Battleplan del ciclo Biennale fusion evidenzia che dovremmo trovarci sul massimo di tale ciclo, allo stato attuale non possiamo esserne certi, infatti nonostante il primo ciclo Intermestrale (indicatore giallo in basso) abbia svoltato al ribasso, il massimo del ciclo Biennale potrebbe coincidere con il massimo dell’ intermestrale in corso oppure il massimo del prossimo Intermestrale.

Dovremo attendere ancora per comprendere quale di queste due ipotesi diverrà futuro reale e nel frattempo adattare le strategie operative a queste due variabili, entrambe possibili.

L’indicatore rappresentativo del ciclo Annuale fusion evidenzia un massimo ciclico, potrebbe essere quindi stato il massimo di qualche giorno fa.

Come delineato prima l’ipotesi che avvenga sul prossimo massimo del ciclo Intermestrale rimane tuttavia attuale.

La previsionale di lungo periodo invece traccia un andamento favorevole alla versione massimo ciclo Annuale sul prossimo massimo dell’Intermestrale.

I questo caso il minimo dell’attuale Intermestrale si svolgerebbe come canale di accumulazione al termine del quale inizierebbe una nuova salita del future fino ad area 4.000 circa.

Presto sapremo quale dei due scenari prenderà corso.

Torniamo al FTSEMIB.

L’immagine mostra chiaramente che dovremmo essere sul massimo del ciclo … OMISSIS….

