Previsioni Cicliche sul mercato Italiano : Analista Simone Rubessi

Aggiornamento previsionale S&P 500.

L’indice Americano S&P 500, ugualmente al gemello Dow Jones trattato in un report di qualche giorno fa, risulta ampiamente sopravvalutato. Secondo i nostri standard oltre il 50% del suo Fair Value.

I prezzi sono molto vicini ai canali superiori di lungo periodo, rappresentativi di tre differenti cicli, che stanno per testarsi tra loro dando un segnale di inversione, come evidenziato in corrispondenza del pallino blue di destra.

Sta succedendo quanto già successo molte volte periodicamente, l’ultima qualche hanno fa quando un test dei canali ha anticipato la svolta del mercato (punto evidenziato con il pallino blue di sinistra), ovviamente non possiamo sapere se i prezzi arriveranno a testare o meno i canali superiori, ma certo è che siamo in un area di massimo che presto lascerà spazio ad una discesa dei prezzi.

Il Battleplan del biennale fusion evidenzia che attualmente dovremmo trovarci sul quinto Intermestrale del ciclo Biennale Fusion in corso, in pratica anche il primo del secondo Annuale.

Il massimo di questo Intermestrale dovrebbe essere anche il massimo assoluto del Biennale.

La proiezione più probabile dell’ indice al momento, che collima con quanto visto fino ad ora, è quella riportata sul grafico.

Alla rottura della trend sarà possibile aprire eventuali posizioni short sul Future, quantomeno sarà quello che faremo noi, in relazione ai ribasso atteso, che dovrebbe riportare i prezzi verso il Fair Value o in prossimità dello stesso.

