Aggiornamento previsionale futures Dax

Aggiornando l’analisi di lungo periodo del future Dax, attraverso le bande cicliche evidenziamo il probabile target d’ arrivo del ciclo Annuale in corso.

I canali come già da tempo indichiamo, sono in procinto di testarsi, indicando un target di arrivo non ancora raggiunto.

Il previsionale temporale ciclico Biennale è in fase con l’ andamento dei prezzi.

La salita dell’ attuale ciclo Intermestrale (indicatore di ciclo in basso), si sta avvicinando al possibile massimo ciclico.

La previsionale di lungo periodo è variata rispetto allo scorso aggiornamento, indicando il massimo di questo Intermestrale come probabile massimo assoluto del ciclo Annuale.

Passando al Battleplan Intermestrale del FTSEMIB, dovremmo essere nei pressi del …. omissis…..

