Aggiornamento previsionale FTSEMIB

In riferimento al Battleplan del Biennale fusion, attualmente dovremmo essere nei dintorni del massimo, che dovrebbe corrispondere al massimo dell’ attuale intermestrale oppure al massimo del prossimo Intermestrale (ipotesi a mio avviso meno probabile), come evidenziato con il cerchio blu.

Il quarto ciclo intermestrale è nella sua fase ribassista come si può notare dalla velocità dell’indicatore, rappresentativo del ciclo, ampiamente sotto l’ asse dello zero.

In questa immagine possiamo vedere come l’ indicatore di ciclo dell’ Annuale fusion continua a non essere in linea con il Battleplan, in quanto l’ indicatore è sul massimo ed il ciclo è quindi tutt’ altro che terminato in corrispondenza del termine del quarto intermestrale dell’ immagine precedente.

Questo potrebbe significare fusione ciclica tra il l’ Annuale e il Biennale.

Sarebbe per questo motivo quindi che l’indicatore indica che siamo in prossimità di un massimo.

La previsione di lungo periodo del Biennale identifica l’ andamento più probabile.

Al termine del Biennale ribassista dovrebbe partire il nuovo ciclo Decennale, oggi è presto per considerare attendibile la previsione che tuttavia collima con l’analisi ciclica ed i lassi temporale teorici.

Passando all’Intermestrale, l’ immagine continua a rafforzare la tesi di ….. omissis ….

