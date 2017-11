Aggiornamento previsionale FTSEMIB sul medio e lungo periodo.

Riaggiornando la previsione di lungo periodo mostriamo nell’immagine il battleplan Biennale fusion.

I prezzi attualmente dovrebbero trovarsi sul massimo dell’attuale ciclo risultante dalla fusione tra i due cicli Intermestrali, che dovrebbe essere anche il massimo dell’Annuale in corso.

L’ indicatore di ciclo intermestrale (in basso) sembra aver girato al ribasso, conferma anche data dalla velocità è ampiamente sotto lo zero.

L’ indicatore di ciclo Annuale fusion sembra giunto al massimo, anche in questo caso la velocità sta per rompere l’ asse dello zero indicando una imminente svolta.

La previsionale di lungo periodo conferma quanto visto fino ad ora, identificando il massimo ciclico come raggiunto.

Da qui in avanti la discesa della chiusura del ciclo Annuale.

Il Battleplan del ciclo Intermestrale è in fase perfetta con i prezzi.

Gli indicatori di ciclo Mensile (viola) e del ciclo T+1 (marrone) sono entrati senza dubbio nella loro fase …..OMISSIS…..

