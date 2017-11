AGGIORNAMENTO PREVISIONALE EUROSTOXX

Oggi aggiorniamo la situazione sul futures EUROSTOXX.

Il Battleplan Biennale fusion è perfettamente in fase con i prezzi, attualmente dovremmo essere sul massimo del primo ciclo intermestrale (indicatore di ciclo giallo in basso) che potrebbe essere anche il massimo del ciclo Annuale Fusion.

Anche se è ancora da stabilire con ragionevole certezza se il massimo ciclico del Biennale sarà su questo o sul prossimo ciclo Intermestrale che dovrebbe comunque essere fortemente ribassista.

L’indicatore di ciclo Annuale fusion conferma quanto visto fino ad ora, dato che sembrerebbe evidenziare un massimo.

Inoltre la velocità ha rotto l’asse dello zero al ribasso, ricordiamo tuttavia che l’indicatore di ciclo è un indicatore centrato, quindi necessita di conferme per essere preso come indicatore operativo, conferme che si possono ottenere attraverso indicatori non centrati, quali ad esempio delle semplici medie mobili.

E’ uno strumento molto utile anche ai fini operativi, ma bisogna imparare ad usarlo.

La previsionale di lungo periodo indica ancora una lateralizzaizone prima della discesa.

Ciò presupporrebbe che il massimo del Biennale dovrebbe avvenire sul massimo del prossimo Intermestrale, con i prezzi che dovrebbero fare un doppio massimo.

Tornando all’FTSEMIB notiamo che anche il Battleplan Intermestrale in linea con i prezzi ma potrebbe presto necessitare di ….. OMISSIS….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.eu, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016