AGGIORNAMENTO PREVISIONALE CICLICO SULL’INDICE EUROSTOXX

Sta per avere inizio una nuova era, nella quale il dollaro non è più al centro di tutte le transazioni finanziarie. La Russia emetterà presto Bond in yuan del controvalore di quasi un miliardo di dollari, di fatto la nascita di un nuovo sistema finanziario non più basato sul dollaro.

Tra dicembre e gennaio la Russia, stando a quanto reso noto dai media nazionali, emetterà titoli di Stato per 6 miliardi di yuan (un po’ più di $900 milioni di dollari) con una scadenza a cinque anni. La banca centrale del paese ha fatto sapere di voler sondare il terreno per investimenti futuri.

Nel caso altre operazioni di questo tipo venissero portate avanti, Russia e Cina potrebbero essere in grado di escludere il dollaro dagli accordi e dalle transazioni bilaterali tra le due potenze.

Per Mosca un’ opportunità per avvicinarsi ancora di più alla Cina, un’alleanza che assume un maggior senso in un periodo in cui la Russia è sempre più diplomaticamente isolata ed ai ferri corti con l’Occidente.

Riprendiamo l’aggiornamento di medio lungo periodo sull’ Eurostoxx.

Senza dubbio i prezzi stanno proseguendo la fase ribassista del ciclo Intermestrale (giallo in basso), come diciamo da tempo il massimo potrebbe anche essere il massimo del Biennale in corso.

L’ indicatore di ciclo Biennale è sempre più ribassista, in quanto la velocità è sempre più bassa in relazione allo zero.

Di seguito esponiamo la previsionale di lungo periodo più probabile che risulta in fase con gli indicatori esposti precedentemente.

Torniamo ora al FTSEMIB

