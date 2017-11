Aggiornamento previsionale ciclico sull’ EUROSTOXX

Oggi vorrei fare una riflessione su un concetto che ho letto ieri, scritto da un trader in Italia considerato “Illustre” di cui ovviamente non farò il nome per correttezza.

Mi soffermerei invece sulla sua visione della borsa che è opposta rispetto alla mia.

Il concetto era che la borsa non si muove in relazione a delle temporalità o in base a figure grafiche ma solamente in base a quello che succede nel mondo.

Penso che questa visione sia un po’ riduttiva sulla borsa, è senz’ altro vero che i mercati reagiscono a degli eventi geopolitici, ma se fosse così :

Come sarebbe possibile che il 95% dei trader perde soldi ? Nessuno è in grado di leggere le conseguenze degli eventi ?

Ciò presupporrebbe che i mercati non fossero manipolati, ad oggi più che mai mi sembra evidente che lo siano.

Un altro aspetto è la ciclicità dei mercati che con i nostri indicatori ciclici è evidente, inoltre la ciclicità esisiste fintanto che esiste una speculazione controllata da qualcuno.

L’ Eurostoxx è nei pressi del massimo del Biennale e di conseguenza dell’Annuale, mostrato del Battleplan in figura. L’ indicatore di ciclo intermestrale è pienamente nella sua fase ribassista, in quanto la sua velocità è ampiamente sotto l’ asse dello zero.

L’ indicatore di ciclo Annuale fusion ci segnala che il ciclo in questione è nella sua fase di ribasso.

La previsionale di lungo periodo evidenzia una lateralizzazione prima della del Mark-Down, questo presuppone un altro intermestrale di distribuzione.

Tornando al nostro futures, gli indicatori sono in perfetta fase con i prezzi.

La discesa sembra aver preso ….OMISSIS……

