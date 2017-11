Aggiornamento previsionale ciclico sul futures DAX

Torniamo all’analisi di lungo periodo del future Dax, rispetto all’aggiornamento di qualche giorno fà non non ci sono variazioni significative. Il probabile target d’arrivo del ciclo Annuale in corso è evidenziato dal cerchio blu sulla banda superiore.

Al raggiungimento del target dovremo anche vedere le bande testarsi a vicenda.

Il Battleplan Biennale fusion continua ad essere in fase con i prezzi, mentre l’Indicatore di ciclo Intermestrale (indicatore di ciclo in basso), si sta avvicinando sempre più al suo massimo che potrebbe anche essere il massimo assoluto dell’ Annuale.

Nell’ immagine seguente presentiamo per la prima volta l’Indicatore di ciclo del Biennale fusion, si può notare che il massimo sembra imminente, sia per il fatto che i volumi sono in calo che per la velocità che si stà dirigendo verso l’asse dello zero.

Anche la previsionale di lungo periodo risulta essere perfettamente congruente alle ipotesi fatte fino ad ora.

Tornando al Battleplan sul ciclo Intermestrale del FTSEMIB possiamo notare che ….. OMISSIS……

