Aggiornamento previsionale ciclico previsonale FTSEMIB

Oggi torniamo a parlare del Future italiano FTSEMIB.

Ieri ha parlato il presidente della Banca Centrale Europea sulla politica monetaria convenzionale, il quale ha dichiarato che sono previsti tassi invariati.

Per quanto riguarda le scelte di orientamento non convenzionali il board della BCE ha confermato i tassi e deciso che da gennaio 2018 il ritmo degli acquisti mensili si ridurrà a 30 miliardi fino al al 30 settembre 2018.

Il discorso ha portato un forte entusiasmo sui mercati ed ha generato un forte rialzo giornaliero.

L’ immagine in figura rappresenta le bande di lungo periodo che ugualmente agli altri mercati sono in procinto di testarsi come evidenziato dove posto il cerchio blu.

Il battleplan del ciclo Biennale fusion mostra che temporalmente dovremmo essere sul massimo ciclico, ed i prezzi attuali sono allo stesso livello del massimo precedente. Sarà il preludio della discesa ?

Il ciclo Intermestrale si sta deformando, ciò nonostante sembra continuare a confermare il massimo.

La previsionale di lungo periodo evidenzia ancora una sparata rialzista prima della discesa, in sostanza prevede il massimo ciclico sul secondo massimo, evidenziato nel cerchio, nell’ immagine precedente dal Battleplan.

Passando all’ intermestrale notiamo che per ora i prezzi seguono il battleplam, però notiamo che gli indicatori di ciclo mensile e tracy+1 sono ancora abbondantemente rialzisti.

Questa premessa potrebbe aprire uno scenario differente, che prevede una continuazione di tendenza rialzista.

Entriamo nel dettaglio…..

Proponiamo qui l’ immagine del t+1 partito giovedì che è ampiamente nella fase rialzista.

Come preannunciato nel report scorso, il ritracciamento di ieri è arrivato esattamente sul poc precedente per poi andare a fare il massimo.

Attualmente i prezzi sono sul livello del massimo precedente e vicini alla banda superiore, tuttavia il poc e la velocità del ciclo non sono ancora in fase distributiva.

La previsione di medio periodo evidenzia un perfetto pull back dei prezzi sulla trend line ed evidenzia ora proseguo della discesa.

L’altra versione invece , relazionata al ciclo Mensile molto rialzista, prevede che la tendenza non sia finita ma dovrebbe terminare sul prossimo Tracy+1.

