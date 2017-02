ADIDAS è ora di un ribasso…..

Dopo diverso tempo che il colosso tedesco presenta una tendenza rialzista, sembra arrivato il momento di un inversione di tendenza.

Il Fair Value della società si attesta a 113.78€ per azione, abbondantemente sopravvalutato dai prezzi attuali che si aggirano intorno a 150€.

I canali del ciclo biennale hanno identificato un inversione di tendenza con il tocco della banda e la velocità dell’ annuale che ha rotto l’ asse dello zero.

Anche il DNA mostra che siamo su un massimo. In particolare si tratta del massimo del terzo ciclo intermestrale (sezione all’ interno delle righe nere) che chiudendo porterebbe a termine anche l’ annuale.

Dall’ inizio dell’ attuale intermestrale (riga nera) sono passati due mensili. Attualmente siamo all’ inizio del terzo e ultimo mensile dell’ intermestrale.

Le medie mobili in figura rappresentano la media mensile e la sua media mobile di 4 ordini inferiore. Attualmente la media mobile mensile dovrebbe essere rotta al rialzo dalla media mobile tratteggiata per dare sfogo al leggero rialzo del mensile ribassista in corso.

Il nostro segnale d’ ingresso sarà alla successiva rottura al ribasso della media mobile da parte di quella tratteggiata.

