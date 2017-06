Addio Equitalia, in caso di multe pignoramento conti più facile

A partire da domani, la società Equitalia non esisterà più. Prenderà il suo posto, l’Agenzia delle entrate-riscossione, che – ed è questa la differenza fondamentale – non è una Spa come era Equitalia, ma un ente pubblico economico.

Il nuovo ente, avendo la possibilità di accedere a diverse banche dati, tra cui quella dell’Anagrafe tributaria, potrà procedere al pignoramento dei conti correnti in modo diretto e senza richiedere l’ autorizzazione del giudice. Lo stabilisce il decreto legge 193 del 22 ottobre 2016 (successivamente convertito nella legge 225/2016), che consente al fisco di bloccare direttamente le somme in presenza di debiti o cartelle esattoriali.

La notizia, già diffusa settimane fa, ha spinto Altroconsumo a fare chiarezza per evitare facili allarmismi. In un post pubblicato sul suo sito, l’associazione dei consumatori spiega: