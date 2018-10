Addio agevolazioni fiscali farà aumentare tasse imprese

L’addio all’ACE e all’IRI previsto dal governo gialloverde e che avrà come contropartita l’introduzione della mini-Ires sugli investimenti incrementali e la flat tax per autonomi e professionist rischia di riservare brutte sorprese. Almeno per alcune aziende.

È quanto scrive il Sole 24 Ore, specificando che

“Le cifre generali – anche se provvisorie – delineano un sostanziale pareggio. Per la mini-Ires con aliquota al 15% su investimenti e assunzioni saranno stanziati circa 2 miliardi di euro. L’innalzamento a 65mila euro della soglia d’accesso al regime forfettario per le partite Iva (la cosiddetta flat tax) avrà una dote di 1,5-1,7 miliardi, a seconda di come verranno modificati gli altri requisiti d’ingresso, quali ad esempio le spese per i collaboratori.Al contrario, la definitiva eliminazione dell’Iri permetterà di risparmiare circa 1,7 miliardi”.

Più difficile – secondo quanto riporta il quotidiano economico – quantificare il costo dell’addio all’Ace, l’incentivo che detassa il reddito figurativo delle somme con cui le imprese ricapitalizzano il proprio patrimonio.

“La commissione di esperti guidata da Mauro Maré non l’aveva censito tra le agevolazioni, considerandolo chiaramente una scelta di carattere strutturale e sistemico”

Come spiega il quotidiano economico, anche se molti contribuenti beneficeranno della mini-IRES, ci sarà chi ci perderà. E tra questi ci saranno aziende piccole e medie anche all’avanguardia per l’innovazione: