Accordo Microsoft-Volkswagen su nuova auto iperconnessa

Siglato l’accordo fra Microsoft e Volkswagen che sfrutterà la piattaforma cloud di Azure per offrire servizi digitali su una vasta flotta di veicoli del costruttore tedesco. A partire dal 2020, oltre 5 milioni di nuovi veicoli Volkswagen (dotati di un brand specifico) saranno completamente connessi tramite il cloud e l’Internet of Things (IoT) di Microsoft.

“Un autista potrebbe, ad esempio, ascoltare la musica a casa e voler continuare l’esperienza mentre sale in macchina, quindi effettuare una chiamata in conferenza, o controllare il suo calendario online. L’accesso a tali servizi su strada può essere problematico, in quanto le applicazioni di provider di terze parti in genere non parlano tra loro in modo trasparente”, ha spiegato una nota di Microsoft. “Penso che questo sia un punto di riferimento del settore in termini di unire le forze e mettere insieme il meglio di ogni azienda al tavolo e costruire insieme il business”, ha affermato Heiko Huettel, responsabile di un’auto connessa per il Gruppo Volkswagen.