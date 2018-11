ABI: “non tassate banche, lotteremo contro manovra”

La manovra del governo giallo-verde trova numerosi detrattori e l’ultimo in ordine temporale è Antonio Patuelli, responsabile dell’Abi, che si dice contrario all’aumento delle tasse sul settore bancario.

Così Patuelli nel suo intervento alla 94esima Giornata del Risparmio organizzata da Acri.

“La pressione fiscale sulle Banche non è una variabile indipendente ma un fattore che incide su tutta la catena produttiva delle imprese di ogni genere e delle famiglie. Le Banche operano in un’Italia non chiusa e autarchica ma nella società e nei mercati aperti, in una Unione europea sempre incompleta, carente di regole comuni e senza ‘cantieri’ preparatori per l’armonizzazione del diritto bancario, finanziario, fiscale, fallimentare e penale dell’economia, essenziali per garantire l’uguaglianza dei punti di partenza della competitività in mercati che debbono essere ugualmente regolati, senza eccessi di norme che comprimano l’autonomia delle imprese bancarie e delle aziende in genere”.