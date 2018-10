Aberdeen Standard porta le sue idee di investimento in tour

Debutterà il prossimo 17 ottobre il nuovo roadshow di Aberdeen Standard Investments, con prima tappa a Bari. Successivamente verranno toccate altre undici località italiane. Il tour di Aberdeen Standard, intitolato “Allochiamo idee, non asset class” avrà come tema principale le strategie multi-asset e sarà l’occasione per fare il punto sui trend dei mercati finanziari e per esaminare alcuni approcci alla diversificazione a disposizione degli investitori, sia tra le asset class tradizionali sia tra quelle più innovative. Sul palco di questi incontri si avvicenderanno Tommaso Tassi, head of distribution Italy, Stefano Iotti, director business development, e Andrea Bonfanti, business development manager.

Ad affiancare gli esperti di Aberdeen Standard Investments in alcune delle tappe sarà Raffaella Pizzi, docente di Professione e Finanza, ricercatrice nell’ambito della Psicologia finanziaria e Finanza comportamentale, che fornirà alcuni spunti su come gli stili di pensiero possano influenzare le scelte di investimento.

“In un periodo caratterizzato da grande volatilità e incertezza come quello attuale – commenta Tommaso Tassi, head of distribution Italy di Aberdeen Standard Investments – con questi incontri sul territorio puntiamo a rafforzare il nostro impegno a supporto dei consulenti delle reti distributive, fornendo loro stimoli, strumenti e idee utili a rispondere in maniera puntuale ed efficace alle esigenze e ai timori dei propri clienti”.

I partecipanti al roadshow, in un’ottica d’informazione e formazione, potranno accedere a un corso di finanza comportamentale on line gratuito, accreditato Efpa (8 ore – modalità A).

Le tappe del roadshow di Aberdeen Standard Investments