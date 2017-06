A T. Rowe Price nuovi responsabili per il multiasset area Emea e Nord America

La divisione asset allocation di T. Rowe Price ha nominato Yoram Lustig head of Multi-AssetSolutions per Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) e Lowell Yura nel ruolo di head of Multi-Asset Solutions per il Nord America. L’arrivo di Lustig e Yura evidenzia l’impegno strategico di T. Rowe Price verso l’espansione delle soluzioni di business multi-asset a livello globale . Lustig sarà basato a Londra, mentre Yura a Baltimora ed entrambi riporteranno a Peter Austin, head of Multi-Asset Solution e membro del team di investimento della divisione Asset allocation.

Lustig proviene da Axa Investment Managers a Londra, dove ricopriva il ruolo di head of Multi-Asset Investments. Yura ha ricoperto il ruolo di managing director ed head of Multi-Asset Solution presso Bmo Global Asset Management a Chicago.