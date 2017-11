A Roma appuntamento con Südtirol Bank per parlare di oro e biotech

Lunedì prossimo, 4 dicembre a Roma, Südtirol Bank propone un appuntamento di interesse sia per il mondo della consulenza, sia per i risparmiatori. Un confronto/incontro tra gli investimenti in strumenti finanziari e in beni fisici. Alfonso Meomartini, divisional manager di Südtirol Bank, nell’esclusiva cornice dell’area archeologica “Vicus Caprarius-Città dell’acqua”, organizza un evento al quale prenderanno parte Gianpaolo Nodari, amministratore delegato J. Lamarck e Filippo Finocchi, head of finance di Italpreziosi .

In platea, un selezionatissimo gruppo composto da consulenti finanziari di Südtirol Bank e da alcuni dei loro clienti.

“Quello che vogliamo proporre ai nostri uomini ed ai nostri clienti è molto diverso da quello che viene solitamente proposto in altri eventi. Südtirol Bank non ritiene interessante parlare di prodotti ma propone approfondimenti su temi che fanno riflettere sull’importanza della diversificazione e delle differenti opportunità di investimento offerti dai mercati finanziari nell’accezione più allargata” ha commentato Alfonso Meomartini.

Si parlerà del significato di investire in un bene fisico, quale è l’oro, e delle nuove frontiere offerte dal biotech per la nostra salute e per l’economia globale.