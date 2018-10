Consulenti finanziari, il Credem punta su Milano con un nuovo ufficio

La rete di consulenti finanziari del Credem si rafforza a Milano con l’apertura di un nuovo Credem point, ufficio dedicato ai professionisti che operano in città. Il nuovo ufficio è operativo in via Manzoni e ha come responsabile Pieralberto Picilli, growth manager proveniente da Banca Mediolanum. Questa apertura è in linea con la strategia della banca che prevede investimenti per la crescita in aree ad alto potenziale. A Milano e provincia, Credem è presente inoltre con 21 filiali, un centro imprese e due strutture dedicate alle piccole imprese. In Lombardia sono 60 le filiali della banca e 17 i centri per le imprese.

“L’apertura del nuovo ufficio a Milano è un passo importante della nostra strategia di crescita che vogliamo proseguire nel corso dell’anno continuando ad investire in un territorio economicamente vivace, con importanti prospettive di sviluppo, dove vogliamo potenziarci come consulenza finanziaria”, ha dichiarato Moris Franzoni, (nella foto) direttore commerciale consulenti finanziari Credem. “Crediamo molto nelle potenzialità dell’area”, ha proseguito Franzoni, “dove abbiamo una squadra di professionisti di elevato livello, esperienza e credibilità e continueremo ad investire, forti anche dei successi ottenuti grazie all’ottima relazione che si è instaurata con la clientela.

La rete di consulenti finanziari di Credem ha visto il recente ingresso nell’area della Lombardia di sei professionisti con una consolidata esperienza: Massimo Chistolini, Angelo Gagni e Sergio Riccardi provenienti da Veneto Banca, Salvatore Fruscione da Banca Esperia, Alessandro Gregorini e Giorgio Zucchinali. L’obiettivo è proseguire lo sviluppo nell’area e raddoppiare i consulenti finanziari entro il 2020 con l’inserimento di professionisti con una consolidata esperienza, provenienti anche dal settore bancario.

“In occasione dell’inaugurazione del nuovo ufficio”, ha dichiarato il responsabile del Credem point e growth manager Pieralberto Picilli, “abbiamo organizzato un incontro dal titolo “Il gusto nella Finanza”. In ambito finanziario parleremo della situazione generale di questi giorni e del servizio di consulenza che Credem può offrire sia per quanto riguarda gli asset finanziari ma anche in ambito immobiliare, fiscale, passaggio generazionale e altri temi che stanno a cuore ai nostri clienti, sempre più interessati ad una consulenza che riguarda tutto il loro patrimonio complessivo. Per quanto riguarda il gusto, invece, abbiamo previsto un percorso dedicato all’interno della nuova struttura per conoscere alcune caratteristiche esclusive del Gruppo Credem, ma anche per apprezzare altri aspetti come l’eccellenza alimentare del territorio di origine di Credem, l’Emilia”.