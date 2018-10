Franklin Templeton rafforza la squadra di marketing in Italia

Franklin Templeton Investments ha un nuovo marketing director e communication coordinator per l’Italia. Si tratta di Alessandro Rongo (nella foto) che si occuperà di sviluppare il mercato italiano e cogliere nuove opportunità di business, sia sul versante retail che institutional. Nel suo nuovo ruolo, basatoa Milano, Rongo riporterà direttamente a Michele Quinto, co-branch manager e retail sales director di Franklin Templeton Investments.

“Il consolidamento della presenza sul mercato italiano – ha commentato Quinto – rappresenta per Franklin Templeton una priorità strategica. Sono certo che l’ingresso di Alessandro Rongo, grazie alla sua riconosciuta expertise nelle strategie di comunicazione multi-channel, sarà un fattore determinante per promuovere ulteriormente la crescita di Franklin Templeton in Italia”.