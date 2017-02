Generali Investments ha recentemente lanciato Generali Investments Sicav (GIS) Global Multi Asset Income, una nuova soluzione di investimento che mira a produrre rendimenti stabili e generare reddito nel lungo periodo. Il comparto si rivolge a investitori alla ricerca di un portafoglio multi-asset ben diversificato ed è gestito dal team multiasset di Generali Investments. Investe su scala globale in diverse classi di attivo caratterizzate da rendimenti interessanti. Il reddito viene generato attraverso i dividendi, le cedole e i premi sulle opzioni (overwriting di opzioni call), con un obiettivo di rendimento del 4% lordo all’anno. Inoltre gli investitori possono beneficiare di una cedola trimestrale. Santo Borsellino, amministratore delegato di Generali Investments, ha commentato: “In un momento in cui i rendimenti sono ai minimi storici e la volatilità è di nuovo all’ordine del giorno, i nostri clienti ci chiedono sempre più spesso soluzioni di investimento efficaci, in grado di generare ritorni senza concentrare i rischi di mercato in un’unica classe di attivi. Facendo leva su un solido processo di asset allocation e sulla grande competenza del nostro team di ricerca macroeconomica e dei nostri analisti obbligazionari, GIS Global Multi Asset Income offre la flessibilità necessaria per cogliere opportunità interessanti in molteplici classi, senza rischi di concentrazione inutili e indesiderati.”