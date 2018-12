2018 horribilis per mercati finanziari, tutti gli asset in rosso

Il 2018 potrebbe entrare negli annali come annus horribilis per i mercati finanziari: a meno di un rally dell’ultima ora, tutte le principali asset class di investimento a livello globale (azioni, obbligazioni, oro e petrolio) sono avviate a chiudere l’anno in rosso.

Ad oggi il saldo è decisamente negativo, come si legge in un articolo del Sole 24 Ore:

“Le curve dei principali indici globali evidenziano un corale passivo da iniziano anno: le azioni (indice Msci world) perdono il 5%, le obbligazioni (indice Jp morgan gbi global) il 3 per cento. Il petrolio (qualità Brent) è in calo del 10 per cento. E anche il bene rifugio per eccellenza, l’oro, quello che dovrebbe compensare gli investitori dai ribassi dei titoli più rischiosi, ha perso terreno da inizio anno (-5%)”.

Una situazione decisamente rara sui mercati finanziari, come ha detto Massimo Terrizzano, top manager di Bnp Paribas, in un’intervista al quotidiano economico:

“Una combinazione eccezionale che non ricordo da almeno 20 anni. Vedere l’andamento simultaneo di tutte le principali classi investimento in ribasso”.

L’unica speranza a cui sono aggrappati i risparmiatori è se ci possa essere, un parziale recupero per fine anno.