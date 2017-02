2017 Tokyo con furore ?

Dal sol levante arriverano presto interessanti notizie, infatti lo Yen si è apprezzato molto negli ultimi due anni, rispetto all’euro.

Nonostante la banca centrale Giapponese non abbia ancora delineato la politica monetaria che intende fare per l’anno corrente, potrebbe sorprendere tutti ricominciando con prepotenza il quantitave easing.

Questo è ciò che ci aspettiamo secondo le noste previsioni, anche in relazione al quadro ciclico del cambio, si può infatti riscontrare come il ciclo economico sia in una fase di minimo, addirittura il minimo dei prezzi potrebbe già essere stato quello di Giugno 2016.

In definitiva la nostra previsione è a favore di nuovi allentamenti da parte della BOJ per l’anno corrente con svalutazione decisa dello Yen.

Continuando dal punto di vista ciclico possiamo riscontrare come il ciclo Biennale sia già svoltato al rialzo sul minimo di Giugno.

Possiamo quindi considerare quel minimo dei prezzi come il minimo di lungo periodo ed attenderci di conseguenza un trend al rialzo (ossia svalutazione dello Yen) per almeno due anni.

La conferma del minimo ciclico la possiamo verificare anche con i canali, sempre del ciclo Biennale, che hanno confermato un test in corrispondenza del minimo ciclico ad un livello di cambio a 112 circa.

Al momento quindi il primo target della svalutazione in corso dovrebbe essere area 130 circa.

Non è da escludere ovviamente un possibile test ai precedenti minimi prima dell’inizio della salita, opzione a nostro avviso probabile.

Anche l’algoritmo di Taylor evidenzia un prossimo rintracciamento sostenuto che si avvicinerebbe ai livelli precedenti, e poi il via ad una salita importante.

La previsione va monitorata nei prossimi mesi in quanto potrebbe verificarsi un ingresso interessante sulla rottura degli attuali livelli dopo il rintracciamento, come evidenziato sul grafico.

Se ciò accadrà sarà una opportunità da non perdere.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di Rating Consulting.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016